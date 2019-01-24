الدار البيضاء : شرطي يستخدام سلاحه لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية

هبة بريس ـ الرباط

اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي كان موضوع شكايات بالتهديد والسرقة وترويج المخدرات، قبل أن يعرض سلامة عناصر الشرطة لتهديد خطير بواسطة ساطورين وقنينة غاز من الحجم الصغير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة تابعة لدائرة “السور الجديد” بالمدينة القديمة تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي أبدى مقاومة عنيفة، وحاول تعريض عناصر الأمن الوطني لاعتداء خطير بواسطة ساطورين وقنينة غاز، وهو ما اضطر معه موظف الشرطة، برتبة حارس أمن، لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا أربع رصاصات، اثنتان منها تحذيريتان واثنتان أصابتا المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه حاول التحصن داخل منزله قبل أن تتمكن دورية الشرطة، مدعومة بعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف المعني بالأمر وحجز الأسلحة البيضاء وقنينة الغاز المستعملة في محاولة الاعتداء على موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم. وقد تم، حسب البلاغ، نقل المعني بالأمر إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه.

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