اتهمه سائح بريطاني بسرقة أمواله .. توقيف مفتش شرطة بمطار مراكش

هبة بريس

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس 24 يناير، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة ممتاز، يعمل بمطار مراكش المنارة، وذلك في انتظار عرضه على أنظار المجلس التأديبي لتحديد المسؤوليات الإدارية وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت، بموازاة ذلك، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الاتهامات المنسوبة للشرطي المشتبه فيه من طرف سائح بريطاني من أصل عراقي، والذي أوضح أنه قدم جواز سفره للشرطي العامل بشباك المطار قبل أن يفاجأ باختفاء أوراق مالية بالعملة الوطنية والبريطانية كانت ضمن الجواز، مضيفا أن الشرطي قام بإرجاعها له على ثلاث دفعات بعدما فطن المعني بالأمر لاختفاء تلك الأوراق المالية.

وأضاف البلاغ أن مصالح الأمن الوطني قد راجعت تسجيلات كاميرا المراقبة التي توثق لهذه الحادثة، وهو ما استدعى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المخالف، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش.

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