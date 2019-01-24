أكادير: الخط 19 يطيح بمبحوث عنه روع ساكنة آيت ملول‎

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بآيت ملول، أمس الأربعاء 23 يناير، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد النظام العام وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وجاء توقيف المشتبه فيه، حسب مصادر هبة بريس، إثر توصل مصالح الأمن بإشعار عبر الخط 19 مفاده قيام شخصين في حالة غير طبيعية بإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام على مستوى حي المسيرة؛ حيث مكن التدخل الفوري لعناصر الدراجين من ضبط الموقوف، والذي كان في حالة تخدير متقدمة، وبحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير.

كما كشفت عملية التنقيط بقاعدة البيانات الإسمية للأشخاص المبحوث عنهم أن المشتبه فيه يشكل موضوع 04 مذكرات بحث، من أجل السرقة تحت التهديد، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، والابتزاز.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف المشتبه فيه الثاني.

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