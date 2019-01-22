محكمة طوكيو تبقي غصن قيد الاعتقال

هبة بريس - وكالات

رفضت محكمة طوكيو الثلاثاء طلبا جديدا تقدم به رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن لإخلاء سبيله بكفالة، رغم تعهده بالبقاء في اليابان حتى موعد محاكمته.

وكتب غصن في بيان وزّعه ممثلوه في الولايات المتحدة: “في وقت تدرس المحكمة طلب إطلاق سراحي بكفالة، أريد أن أؤكد أنني سأبقى في اليابان وسأحترم كل شروط الكفالة التي تتوصل إليها المحكمة، أيّا تكُن” هذه الشروط.

وتعهّد غصن أيضا بحضور جلسات المحاكمة، وأضاف: “ليس لأنني ملزم بذلك قانونيا فحسب، بل أيضا لأنني أتوق لأن تكون لديّ الفرصة أخيرا للدفاع عن نفسي”.

وأضاف “لست مذنبا بالتهم الموجهة ضدي، وأنا أتطلع إلى الدفاع عن سمعتي في المحكمة”.

وكانت المحكمة قبل أسبوع قد رفضت طلبا سابقا لغصن بإطلاق سراحه بكفالة، حيث سيستمر توقيفه حتى 10 مارس مع إمكان تمديد الفترة بصورة شهرية.

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