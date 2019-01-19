الفنان رامي لاباش يتعرض لحادثة سير خطيرة

هبة بريس : أحمد المساعد

تعرض الفنان محمد الحسيني المعروف فنيا برامي لاباش لحادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الساحلي رأس الماء الناظور يوم الخميس 17 يناير الجاري حيث كان ممتطيا سيارة أجرة كبيرة متجها لمدينة الناظور وتم نقله عبر سيارة الإسعاف للمستشفى الحسني بالناظور ومن تم للمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة وحسب حالته الصحية حسب الفحص السريري فهي مستقرة مع آلام حادة على مستوى العنق والكتف .

وصرح جلال العجرودي إبن أخت الفنان رامي لاباش لموقع هبة بريس ، بأن الملف الطبي تسلمته مؤسسة التأمين الصحي الهولندية بحكم إقامته بدولة هولندا ويحمل جنسية مزدوجة مغربية هولندية، من الأجهزة المسؤولة للمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، حيث تبين ان الحالة نوعا ما حرجة وتتطلب تدخل أطباء جهاز التأمين الهولندي، وتفاديا للمضاعفات والعواقب الوخيمة على صحته قرر جهاز التأمين الهولندي كمرحلة أولى، تأمين الاستقرار الصحي كحل استعجالي للمصاب، من خلال الابقاء عليه في المستشفى الجامعي بوجدة.

إلى غاية الاثنين 21 يناير الجاري سيتم إرسال بعثة طبية في نفس اليوم من أجل مرافقة الفنان رامي لاباش في الرحلة الجوية الطبية المقررة التي آثرت وأصرت على نقل المصاب في حالة ثابتة وغير متحركة.

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