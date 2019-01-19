منظمو الاحتجاجات بالسودان يدعون لموكب غاضب نحو البرلمان

هبة بريس ـ وكالات

دعا منظمو الاحتجاجات في السودان، السبت، إلى موكب احتجاجي جديد ينطلق يوم الأحد نحو البرلمان السوداني، للتعبير عن الغضب الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية، ومطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.

ووجه تجمع المهنيين السودانيين المنظم للاحتجاجات، الشعب السوداني، إلى المشاركة في الموكب، الذي سينطلق من أماكن عدة، تحت مسمى موكب أم درمان، وهي اسم المنطقة التي شهدت مرارا قمع الأمن السوداني للمحتجين.

وحدد أماكن انطلاق الاحتجاجات أبرزها صينية التجاني الماحي وصينية الأزهري ومحطة سراج.

يشار إلى أن البرلمان شهد استقالة برلماني بسبب “قتل المتظاهرين” على يد الأمن السوداني خلال تفريق عدد من الاحتجاجات، في حين لفت إلى عدد آخر من السودانيين.

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