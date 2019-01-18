مشاركة مغربية مميزة في البرنامج الغنائي العالمي صوت فنلندا

هبة بريس

يشارك الفنان الفنلدني ذو الأصول المغربية حسن المودن في أشهر برامج الموسيقى العالمية صوت فنلاندا THE VOICE.

حسن الموذن، من مواليد تطوان بدأ حياته الدراسية بدبلوم مربي الخيول وفي نفس الوقت العمل كهاوي في مجال الغناء خاصة في المناسبات مع الأصدقاء وفي الحفلات العائلية الذين كانوا دائماً يشجعونه على المضي في طريق الغناء.

هاجر حسن المودن الى اسبانيا في وقت مبكر من حياته وبعدها الى العاصمة الفنلاندية هلسنكي، ومن هناك قرّر المودن الخوض في عالم الغناء و المشارة في مجموعة من برامج الغناء على مستوى فنلاندا و حتى على المستوى الدولي، و بالفعل شارك وفاز بالبطولية العالمية للكاراووكي بالعاصمة الروسية موسكو سنة 2010، وبعدها المشاركة والفوز بمجموعة من البطولات والبرامج الغنائية مثلا برنامج الغناء العالمي (Ising World).

وحالياً يشارك الفنان حسن المودن بالبرنامج العالمي THE VOICE/صوت فنلاندا و في هذا الصدد يقول الفنان المودن: << انبهرت لجنة الحكام بأدائي ولقد فوجئت بأن الإعلان الأول لهذه السنة بفنلاندا بدأ بالأغنية التي شاركت بها وكذلك بمقطع فيديو من أدائي، كما انه تم اختياري من طرف فريق عمل برنامج صوت فنلاندا لتصوير حوار مطول معي هذه الايام حول مساري الفني الغنائي>>.

و يزيد الفنان حسن مودن قائلاً: << مشاركتي بهذا البرنامج ستكون نقطة انطلاق الى العالمية و افتخر بانني مغربي و اتمنى العمل و المشاركة في أعمال فنية مغربية و عربية>>.

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