وفاة الفنان المصري سعيد عبد الغني

نُشر بتاريخ :  2019-01-18 - 09:33
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هبة بريس - وكالات

توفي الفنان المصري سعيد عبدالغني، الجمعة، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أعلنت مصادر مصرية.

وقال موقع “الشروق” المصري إن عبدالغني كان يتلقى العلاج بأحد مستشفيات المعادي، بعد تدهور حالته الصحية.

وذكر الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أنه سيجري تشييع جثمان الفقيد عقب صلاة الجمعة.

وقدم الفنان سعيد عبد الغني العديد من الأعمال السينمائية المتميزة أبرزها: “إحنا بتوع الأتوبيس، حبيبي دائما”، واشتهر بأدوار الشر.

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