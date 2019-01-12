العثماني: “تشبتنا بالمرجعية الإسلامية ممارسة وليس ادعاء”

هبة بريس - الرباط

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، على أن تشبت حزبه بالمرجعية الاسلامية هي ممارسة وليس ادعاء، مخاطبا أبناء الحزب بالقول:”يجب أن نكون حريصين على التشبث بها، ونعطي المثال والقدوة من خلال الحرص والالتزام بها في الحد الأدنى خاصة لمن يتصدر الشأن العام”

العثماني، ذكر في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني المنعقد يومه السبت بمدينة سلا، أن أطرافا سياسية ولوبيات إثارة الزوابع على الحزب، لكن رغم ذلك ف”اللحمة الداخلية للحزب تزداد قوة بفضل يقظة جميع مناضلي الحزب”.

وشدد الأمين العام للحزب، على أن الحزب يشتغل لخدمة المواطنين، وعلى الأطراف السياسية الأخرى واللوبيات التي من وراءها، أن تعي ذلك، مشيرا الى أن “تشبع أعضاء الحزب بالقيم الديمقراطية وبروح المسؤولية تجعل من الانعقاد المنتظم لهيئاتنا الحزبية في كل المستويات وطنيا ومركزيا ومجاليا، التزاما سياسيا وديمقراطيا” يقول العثماني

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