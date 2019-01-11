سطات.. خمس سنوات لمتهم باغتصاب طالبة جامعية

م ـ منفلوطي ـ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات، قضت بمؤاخذة شخص من اجل اغتصاب واختطاف طالبة جامعية بمدينة سطات، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات نافذة مع الغرامة لفائدة المطالب بالحق المدني.

فصول النازلة تعود حسب ذات المصادر إلى ابريل من سنة 2017، بعد ان أحالت عناصر الشرطة القضائية الولائية بسطات المشتبه به للتحقيق معه حول تصريحات طالبة جامعية بكلية الحقوق بالمدينة ذاته اتهمته بالتهم السالفة الذكر، قبل أن يتم احالته على انظار الوكيل العام لدى استئنافية المدينة لتقول كلمتها في الموضوع.

ويذكر، أن طالبة جامعية كانت قد تقدمت في وقت سابق بشكاية لدى مصالح الأمن بسطات مفادها انها تعرضت لاختطاف واغتصاب من قبل سائق حافلة لنقل العمال محددة اسمها ولونها وأوصاف المشتبه به، معززة موقفها بشهادة طبية تثبت ذلك، مشيرة خلال محضر رسمي انها ذهبت ضحية اختطاف واحتجاز واغتصاب وهي قادمة من مدينة برشيد صوب كليتها لمتابعة دراستها الجامعية بعد أن كانت تنتظر وسيلة نقل عن طريق الاوطوسطوب.

وأضافت الضحية خلال تصريحاتها أن حافلة لنقل العمال توقفت لنقلها يقودها شاب، قبل أن تتفاجأ بهذه الأخيرة انحرفت عن مسارها الطبيعي قبيل ولوجها المدخل الشمالي لمدينة سطات متجهة صوب الخلاء وهي تفاصيل سردتها الشابة للمحققين مفادها أنها تعرضت لاغتصاب من قبل المعني بالأمر مستعملا هاتفه النقال.

تصريحات المشتكية آنذاك كانت كافية لفتح تحقيق من قبل المحققين الذين استعانوا بالأوصاف التي قدمتها الأخيرة للوصول الى المشتبه به الذي تم القاء القبض عليه بالسد القضائي للمدخل الشمالي للمدينة، ليتم اقتياده وحجز هاتفه النقال ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية الى حين تقديمه على انظار العدالة التي قالت كلمتها في حقه بالسجن والغرامة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0