ذكر ميلودة حازب وأبو زعيتر وباطما والعلالي .. “ديزي دروس” يرد على الـ”BIGG”

هبة بريس

رد مغني “الراب” عمر السهيلي المعروف ب”ديزي دروس” على أغنية “170KG” للمغني توفيق حازب المعروف ب”البيغ” بأغنية “المتنبي”.

ديزي دروس، أصدر أغنية تجاوزت مدتها 7دقائق، خصصها لمهاجمة الرابور “البيغ” بعبارات نابية للرد على “الكلاش” الذي وجهه له هذا الأخير في أغنيته الأخيرة لعدد من مغنيي الراب الشباب.

صاحب “المتنبي”، هاجم “البيغ” بطريقة شرسة، مستحضرا السياسية أمينة حازب والبطل المغربي أبو زعيتر والمغنية دنيا باطما والمنشط رشيد العلالي وغيرهم، مشيرا الى أنه يستفيد من علاقته بالسياسية المذكورة للاستفادة من الدعم العمومي ولدعوته للغناء في المهرجات العمومية.

واعتبر “ديزي دروس” أن عهد “البيغ” قد مضى، كما أن شعبيته وجمهوره قل بعد ظهور تلاميذه الذين نجحوا في تجاوز نجاحه في ظرف وجيز، وفي فرض أسمائهم في الساحة الفنية.

ولم يستثن ديزي دروس، الحياة الشخصية ل”البيغ”، حيث وجه وابلا من عبارات السب والشتم لزوجته، بسبب الهجوم والنعوت “القدحية” التي نعت بها “البيغ” زوجة ديزي دروس في “الكلاش” السابق.

هذا وتمكنت “المتنبي” من احتلال صدارة “الطوندونس” في موقع “اليوتيب” بعد ساعات قليلة من اصدارها، مزحزحة أغنية “البيغ” التي ظلت في المرتبة الأولى لأسابيع.

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