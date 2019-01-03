مطار مراكش يسجل ارتفاعا في حركة النقل الجوي

هبة بريس

سجلت حركة المسافرين على مستوى مطار مراكش المنارة الدولي ارتفاعا بلغت نسبته 84ر20 في المائة خلال الإحدى عشرة شهرا الأولى من السنة المنصرمة، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017.

وحسب إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار مراكش المنارة في تنقلهم في الفترة ما بين فاتح يناير ومتم نونبر من السنة الماضية ، أربعة ملايين و788 ألف و674 مسافرا مقابل ثلاثة ملايين و962 ألف و712 مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2017 .

وسجل شهر نونبر الماضي لوحده ، ما مجموعه 508 ألف و417 مسافرا مقابل 414 ألفا و182 مسافرا خلال نفس المدة من سنة 2017، أي بنسبة ارتفاع بلغت 75ر22 في المائة.

وبخصوص حركة الطيران، فقد حقق مطار مراكش المنارة الدولي خلال شهر نونبر الماضي، نسبة 30ر23 في المائة من مجموع حركة الطيران المسجلة بمختلف مطارات المملكة، ليحافظ بذلك على مرتبته الثانية على الصعيد الوطني، بعد مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء (15ر42 في المائة).

وبالنسبة للخطوط الخمسة الأولى من حيث عدد المسافرين خلال شهر نونبر الماضي على الصعيد الوطني، فقد احتل الخط الجوي الرابط بين مراكش وباريس أورلي المرتبة الثانية ب 44 ألف و871 مسافرا، (وهو ما يمثل 52ر2 في المائة من مجموعة حركة النقل الجوي بالمملكة)، وفي المرتبة الرابعة الخط الجوي الرابط بين مراكش وغاتويك بلندن ب 33 ألف و932 مسافرا (13ر2 في المائة).

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