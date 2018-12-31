عكس المتداول .. والد “عاشق حكيمي” لم يتوصل بأي مبلغ مالي من عائلة اللاعب

هبة بريس

نفى والد الطفل يوسف تميمي، المعروف إعلاميا ب”عاشق حكيمي”، الاخبار المتداولة حول توصله بمبلغ مالي مهم وهدايا من اللاعب أشرف حكيمي، خلال زيارة عائلة هذا الأخير له.

وأكد والد الطفل يوسف، وفق مصدر مقرب، عدم توصله بأي مبلغ مالي من عائلة اللاعب حكيمي، مشيرا الى أن والد ووالدة أشرف حلا بمنزله يوم الجمعة الماضي، واطلعا على حالته الاجتماعية ووضعية طفليه قبل أن يغادرا.

وأضاف ذات المتحدث، أن القميص الذي ظهر به ابنه في الصور التي نشرتها المواقع الاخبارية والصفحات “الفيسبوكية”، حصل عليه من جمعية حلت بدورها لزيارته مرفوقة بقمصان للمنتخب المغربي وكرات وميداليات .

هذا ويشار الى أن مجموعة من المنابر الإعلامية، نشرت خبر توصل والد الطفل يوسف بمبلغ 10 ملايين سنتيم وهدايا كثيرة من عائلة اشرف حكيمي قبل يومين.

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