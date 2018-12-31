برفقة “البيج” .. سلمى رشيد تسخر من “احليوة” والأخير يقرصن حسابها

هبة بريس

انتقلت الحرب “الغنائية” التي يخوضها فنانو “الراب” المغربي من الأغاني الى الواقع، بعدما انخرط بها عدد من الفنانين المغاربة الآخرين.

وفي هذا الصدد، ظهرت المغنية سلمى رشيد رفقة الفنان “البيج” قبل يومين في فيديو، حيث خاطبها الأخير بالقول:”شكون فرتت حليوة هنا؟”، لتجيبه بضحكة ساخرة.

سخرية “البيج” وسلمى رشيد، من المغني “حليوة” لم يرق هذا الأخير، الذي سارع لنشر تدوينة على حسابه بموقع “انستغرام” قال فيها:”سلمى رشيد خليني ناعس”.

تدوينة “احليوة” لم تشف غليله، حيث نشر مساء أمس الأحد شريط فيديو جديد يوثق لقرصنة بريد الكتروني قال أنه يعود لسلمى رشيد، حيث علق عليه بالقول:”سوسو إمايل ديالك كي جاه طاير”.

هذا ويشار الى أن حرب “الروابة” المغاربة انطلقت قبل أيام، بسبب اصدار “البيج” لأغنية عبارة عما يصطلح عليه ب”الكلاشات” ضد عدد من فناني “الراب” الشباب المغاربة.

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