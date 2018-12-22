جريمة امليل .. مطالب بتغيير اسم “شمهروش” لمنتجع “لويزا ومارين”

هبة بريس

على اثر الجريمة البشعة التي شهدها منتجع “شمهروش” بمنطقة امليل، اقليم الحوز، قبل أيام، والتي أسفرت عن مقتل سائحتين أجنبيتين، على يد مجموعة تتبنى فكر “داعش” المتطرف، طالبت فعاليات جمعوية وحقوقية السلطات المعنية بتغيير اسم المكان.

وفي هذا الصدد، دعا محمد الهروالي رئيس مكتب مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام السلطات لتغيير اسم منتجع “شمهروش” إلى إسمي منتجع لويزا و مارين ضحيتي الارهاب.

الهروالي، اعتبر في تصريح صحفي، أن ذلك أقل ما يمكن فعله لتكريم روحي الضحيتين والرد على أيادي الغدر والعقول المريضة والقول بوضوح بأنه لا مكان للكراهية بيننا …”، مشددا على أن “المغاربة معروفون بقيم التسامح وبكرم الضيافة و الاحتفاء بالأجانب أيا كانت انتماءاتهم وديانتهم، ويبقى هذا الفعل الاجرامي حادثا معزولا و لا يمت إلى المغاربة بأي شيء ولا صلة”.

وتابع الهروالي قائلا “إذا لاحظتم فقد تمت إدانة هذا الفعل الإرهابي “من طرف الكل بما فيهم أسرة المشتبه فيهم، مشيدا بالمجهودات المبذولة وببالسرعة التي تم بها اعتقال المشتبه فيهم والتي تؤكد يقظة وحرص الجهات الأمنية المختصة.

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