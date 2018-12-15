إستدعاء مصور فيديو “الدركي” للتحقيق وهذه هي العقوبات التي تنتظره

هبة بريس – الرباط
فتحت المصالح الجهوية للدرك الملكي بسطات أمس الجمعة تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، في واقعة تصوير دركي على مستوى الطريق الجهوية 308 ،الرابطة بين مدينة سطات والبروج من طرف مواطن يشتغل سائق سيارة أجرة وينحدر من قلعة السراعنة.
واستدعت الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق سائق “الطاكسي” ، مصور الفيديو بعد تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يظهر المعني بالأمر يطارد الدركي متهما اياه بنصب فخ وحاجز غير قانوني لمستعملي الطريق بزي مدني وخارج أوقات العمل .
هذا ومن المنتظر أن توجه لمصور الشريط تهمة المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم طبقا للفصل 447 حيث يعاقب القانون في مثل هذه الحالة، ب”الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها”.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من “قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”
Mounib
في 18:38
LA LOI EN VIGUEUR DANS NOTRE CHER PAYS CELUI DES DROITS DE L
HOMME, PUNIRAIT T-ELLE JUSTE LES PERSONNES COURAGEUSES QUI OSENT DÉNONCER LES ABUS D’ AGENTS D’ AUTORITÉ LESQUELS SANS VERGOGNE COMMETTENT IMPUNÉMENT DES EXCÈS OU DÉLITS GRAVES QU’ILS COMMETTENT SUR DES CITOYENS MAROCAINS VULNÉRABLES VICTIMES DE LEURS COMPORTEMENTS CONDAMNABLES DE CES ÉNERGUMÈNES D’AGENTS D ‘AUTORITÉS HORS LA LOI QUI SE CROIENT AU DESSUS DES LOIS ?
ON DEVRAIT PLUTÔT ENCOURAGER LES CITOYENS QUI ONT LE COURAGE DE DÉNONCER LES CRIMES COMMIS PAR DES AGENTS SANS SCRUPULE .
Marocain
في 18:47
اوقفني الدرك بعد خروجي من الطريق السيار المؤدية الى مدينة الجديدة اتيا من مطار محمد الخامس لاداء عطلة الصيف. طلبوا مني اداء غرامة مالية 300 درهم. كانوا يظنون انني سوف ارتشيهم لكنني قلت لهم اعطوني الغرامة و سوف الديها في المكان المخصص لذلك. كان فخا لانه صعب ان تمر من سرعة 100 كلم في الساعة الى 20 كلم في الساعة في مسافة لا تتعدى 10 او 20 مترا. انه النصب و الاحتيال بعينيه. فلما علموا انني لن ادفع لهم الغرامة مباشرة سامحوني. كل مغربي له الحق اذا كان محطءا ان يؤدي الغرامة في المحكمة وليس للدرك.
EL HAMDAOUI SALAM
في 19:41
ON PRÉTENDRAIT COMBATTRE LA CORRUPTION DANS LE PAYS MAIS CE N’EST PEUT ETRE QU’ UN LEURRE APPAREMMENT.
LA CORRUPTION EST OMNIPRÉSENTE PARTOUT ET LE “DHANE SIR YSIR” A TOUJOURS ET ENCORE DES BEAUX JOURS DEVANT LUI…
LES CITOYENS FAIBLES ET VULNÉRABLES ET SANS DÉFENSE EXPOSÉS AUX ABUS D’ AGENTS D AUTORITÉ SANS SCRUPULE DE TOUT GENRE,QUI SONT LES SEULES VICTIMES DE CE FLÉAU ,EN FONT LES FRAIS, LA LUTTE ACHARNÉE CONTRE LA CORRUPTION SE FAIT TOUJOURS ATTENDRE DANS LE PAYS..
مصطفى مغربي
في 20:27
لو كان الدركي على حق ما هرب من المخالف للقنون؟ (وكيف نفضح مثل هذا الدركي؟)
مواطن
في 21:55
وماذا عن الدركي؟هل كان في وضعية سليمة ام لا بناءا على الفيديو ؟لماذا تتحدثون عن طرف واحد فقط؟
علقو الحجان
في 22:41
الفيديو ملتقط في مكان عمومي بالشارع العام، وليس في مكان خصوصي، فكفى من محاولة ليّ النصوص القانونية لقلب الحقائق بتبرئة الدركي واتهام المواطن.
ومن جهة اخرى: كون الامر يتعلق بدركي من سطات، فينبغي ان يتكلف بالتحقيق طرف ثالث غَير زملاء الدركي. فكيف يُعقل ان يُسند التحقيق لزملاء الدركي ويُنتظرَ منهم عدم الحيف؟
Mohaled
في 05:57
Le monde a l’envers au lieu que le polioou le gendarme soit appeler à l’ordre en s’en prend au chauffeur révolté car il essaye de prouver son innocence et chercher à avoir la preuve contre ce corrupteur comment on peut alors dénoncer la corruption que vous chanter dans les publicités à la télévision ou ce n’est que des bla bla er
سهيل
في 11:03
المشكل في النشر. كان من المفروض أن يتقدم بالشكاية ويسلم الدليل الفيديو للوكيل العام وليس ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي وإلا فكل واحد سيصور ما شاء ويقوم بالتوليفات التي يرغب فيها خدة لغرض ما وينشرها حيث شاء ….
مواطن
في 13:07
الدركي هو اللي خاصوا يتعاقب باراكا ما تقمعونا او تخلعونا راه مخايفينش منكوم اوهاد التصوير الي دار سائق التاكسي راه ماشي خصوصية راه في الشارع العام او متضرر من وضعية غير قانونية لرجل امن ديال اخر الزمان…
محام
في 18:18
نلتمس من المحكمة الحكم باشد العقوبات.. 3 سنوات
شABDO HADI
في 16:48
باراكا ما تضحكــو علينـــا حنـــا دابا بنا ليكــوم قروووودا يــاك؟؟؟؟؟؟ أولا : ألتصــوير فمكان عــام و ليس خــاص كما تكــذبـون , ثانيــا: لو كـــان هان هـــاد ألجادارمـــي غيــر مذنـب عــلاش شفنــاه فألفيـديــو هـــارب من ألســـائــق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أيــاك لي فــــيــه ألفـــز تايــقـــفــــز ………………………………………….