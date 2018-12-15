إستدعاء مصور فيديو “الدركي” للتحقيق وهذه هي العقوبات التي تنتظره

هبة بريس – الرباط

فتحت المصالح الجهوية للدرك الملكي بسطات أمس الجمعة تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، في واقعة تصوير دركي على مستوى الطريق الجهوية 308 ،الرابطة بين مدينة سطات والبروج من طرف مواطن يشتغل سائق سيارة أجرة وينحدر من قلعة السراعنة.

واستدعت الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق سائق “الطاكسي” ، مصور الفيديو بعد تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يظهر المعني بالأمر يطارد الدركي متهما اياه بنصب فخ وحاجز غير قانوني لمستعملي الطريق بزي مدني وخارج أوقات العمل .

هذا ومن المنتظر أن توجه لمصور الشريط تهمة المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم طبقا للفصل 447 حيث يعاقب القانون في مثل هذه الحالة، ب”الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها”.

كما يعاقب بنفس العقوبة كل من “قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”

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