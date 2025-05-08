أمواج البحر تفضح شبكة تهريب.. رزم حشيش تلفظها سواحل الواليدية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

لفظت أمواج البحر، اليوم الأربعاء 7 ماي 2025، كميات مهمة من مخدر الحشيش على الشريط الساحلي بين العكارطة والواليدية، ما استنفر السلطات المحلية والأمنية.

وتم العثور على رزم محكمة التغليف، يُرجح أنها كانت موجهة للتهريب الدولي عبر السواحل المغربية قبل أن تدفعها ظروف بحرية مجهولة نحو الشاطئ.

عقب التبليغ، حضرت عناصر الدرك الملكي إلى الموقع، حيث حجزت الرزم وفتحت تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد مصدر الشحنة والجهات المتورطة.

وتندرج هذه الواقعة في إطار محاولات تهريب متكررة تم إحباطها بالمنطقة، التي تُعد من النقاط المستهدفة نظراً لامتدادها الجغرافي وصعوبة مراقبتها.

التحقيقات الجارية قد تكشف عن شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، مما يعزز الجهود الأمنية لحماية السواحل.