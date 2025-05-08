أمواج البحر تفضح شبكة تهريب.. رزم حشيش تلفظها سواحل الواليدية
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
لفظت أمواج البحر، اليوم الأربعاء 7 ماي 2025، كميات مهمة من مخدر الحشيش على الشريط الساحلي بين العكارطة والواليدية، ما استنفر السلطات المحلية والأمنية.
وتم العثور على رزم محكمة التغليف، يُرجح أنها كانت موجهة للتهريب الدولي عبر السواحل المغربية قبل أن تدفعها ظروف بحرية مجهولة نحو الشاطئ.
عقب التبليغ، حضرت عناصر الدرك الملكي إلى الموقع، حيث حجزت الرزم وفتحت تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد مصدر الشحنة والجهات المتورطة.
وتندرج هذه الواقعة في إطار محاولات تهريب متكررة تم إحباطها بالمنطقة، التي تُعد من النقاط المستهدفة نظراً لامتدادها الجغرافي وصعوبة مراقبتها.
التحقيقات الجارية قد تكشف عن شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، مما يعزز الجهود الأمنية لحماية السواحل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
كاينين شبكات كيستغلو ضعف المراقبة فالجهة
البحر يلفظ كميات من الحشيش ويستنفر السلطات
هاد المنطقة ديما مستهدفة بحكم موقعها
البحر فالعكارطة والواليدية خرج شي كميات كبيرة
السواحل المغربية لا تزال مستهدفة من شبكات التهريب
الحشيش كان موجه لجهات برانية وبغاو يدوزوه من البحر
كل مرة كاينين محاولات تهريب من هاد البلايص
الواقعة تعكس حجم التحديات الأمنية بالسواحل
التحقيق تحت إشراف النيابة العامة مستمر
رزم المخدرات كانت موجهة للتهريب الدولي
الحشيش بقى يخرج مع الموج وفضح المافيا
ظروف بحرية مجهولة كشفت عن الشحنة
الدرك الملكي تدخل بسرعة لحجز الشحنة
الدرك جراو على الرزم وشدوها كلها
السلطات دارت خدمتها مزيان وبدات تحقيق