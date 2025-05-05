الفرقة السياحية بمراكش تتصدى للإرشاد السياحي غير المرخص+صور
هبة بريس – محمد ضاهر
قامت عناصر الفرقة السياحية التابعة لولاية امن مراكش، بشن حملة تمشيطية للحد من ظاهرة الارشاد السياحي غير المرخص التي اضحت تزعج السياح القادمين الى المدينة الحمراء، بكل من مداخل اسواق المدينة العتيقة سيما اسواق السمارين ، الصباغين وباب تاغزوت و رياض العروس و الباروديين و بن صالح وبباب الدباغ وساحة ابن يوسف .
الحملة الامنية أسفرت عن ايقاف العديد من الاشخاص متلبسين بمزاولة الإرشاد السياحي دون ترخيص من الوزارة الوصية، ومضايقة السياح، حيث تم اقتيادهم صوب مقر الفرقة السياحية بساحة جامع الفنا، من اجل تحرير محاضر الايقاف، قبل وضعهم رهن الحراسة النظرية، على أساس عرضهم على النيابة العامة المختصة لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
الحملة الامنية تأتي في إطار التنزيل الميداني لمخطط تأمين القطاع السياحي المُسطَّر من طرف والي امن مراكش محمد مشيشو، والذي يُشكل صلب التوجُّه المديري، مع ما يقتضي ذلك من تعبئة للمكونات الأمنية الترابية والمتخصصة، ومن مبادرات أمنية استباقية، تعزيزاً لحماية السائح ومحاصرة جميع الممارسات الماسة بهذا المجال الحساس.
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10 تعليقات
مراكش محتاجة مزيد من المبادرات باش تبقى وجهة سياحية عالمية
المرشدين العشوائيين كيشوشو على السياحة اللي كتعول عليها المدينة
خاص التنظيم فالاسواق الشعبية باش تكون آمنة للسياح
الامن فمراكش داير خدمتو وكيواجه الظواهر اللي كتخوف السياح
السياحة فمراكش خاصها حماية من كل ما يشوه صورة المدينة
المخطط الامني اللي كيطبقه والي الامن فمراكش كيعطي نتيجة
الحملة الامنية فالمدينة العتيقة ضرورية باش نحافظو على سمعة مراكش
المدينة الحمراء تستحق مرشدين مهنيين يحترمو الزوار
اللي كيدير الارشاد السياحي بلا ترخيص كيضر مراكش كامل
مراكش معروفة بجمالها ولكن خاص يكون فيها أمن سياحي قوي