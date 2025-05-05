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الفرقة السياحية بمراكش تتصدى للإرشاد السياحي غير المرخص+صور

الفرقة السياحية بمراكش تتصدى للإرشاد السياحي غير المرخص+صور

5 مايو، 2025 - 3:48 مساءً
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هبة بريس – محمد ضاهر

قامت عناصر الفرقة السياحية التابعة لولاية امن مراكش، بشن حملة تمشيطية للحد من ظاهرة الارشاد السياحي غير المرخص التي اضحت تزعج السياح القادمين الى المدينة الحمراء، بكل من مداخل اسواق المدينة العتيقة سيما اسواق السمارين ، الصباغين وباب تاغزوت و رياض العروس و الباروديين و بن صالح وبباب الدباغ وساحة ابن يوسف .

الحملة الامنية أسفرت عن ايقاف العديد من الاشخاص متلبسين بمزاولة الإرشاد السياحي دون ترخيص من الوزارة الوصية، ومضايقة السياح، حيث تم اقتيادهم صوب مقر الفرقة السياحية بساحة جامع الفنا، من اجل تحرير محاضر الايقاف، قبل وضعهم رهن الحراسة النظرية، على أساس عرضهم على النيابة العامة المختصة لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

الحملة الامنية تأتي في إطار التنزيل الميداني لمخطط تأمين القطاع السياحي المُسطَّر من طرف والي امن مراكش محمد مشيشو، والذي يُشكل صلب التوجُّه المديري، مع ما يقتضي ذلك من تعبئة للمكونات الأمنية الترابية والمتخصصة، ومن مبادرات أمنية استباقية، تعزيزاً لحماية السائح ومحاصرة جميع الممارسات الماسة بهذا المجال الحساس.

الفرقة السياحية بمراكش تتصدى للإرشاد السياحي غير المرخص+صور

الفرقة السياحية بمراكش تتصدى للإرشاد السياحي غير المرخص+صور

الفرقة السياحية بمراكش تتصدى للإرشاد السياحي غير المرخص+صور

5 مايو، 2025 - 3:48 مساءً
10

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