مراكش.. إنزال أمني لتنفيذ قرار قضائي بإفراغ منازل بدوار بن داود بجماعة تسلطانت (صور)
هبة بريس – محمد الهروالي
شهد دوار بن داود التابع لجماعة تسلطانت بضواحي مراكش، صباح اليوم الإثنين، إنزالاً أمنياً كبيراً، تزامناً مع تنفيذ قرار قضائي يقضي بإفراغ عدد من المنازل المشيدة فوق عقار محل نزاع قانوني.
وحسب شهادات من عين المكان، فإن عملية الإفراغ تمت بحضور السلطات المحلية وممثلين عن القوة العمومية، وذلك بناء على حكم صادر عن المحكمة لصالح المالك الأصلي للأرض، الذي دخل في نزاع مع عدد من الأسر القاطنة بالمكان.
وتعيش العائلات المعنية أوضاعاً صعبة في ظل غياب أي بديل سكني، حيث عبر عدد من المتضررين عن تخوفهم من أن يصبحوا في الشارع، خاصة وأن بعضهم يستقر في هذه البقعة منذ عقود ويؤكدون أن أجدادهم كانوا من أوائل السكان فيها.
ويطالب المتضررون بإيجاد حل إنساني ووسيط يحفظ كرامتهم ويوفر بديلاً قانونياً، في وقت تستمر فيه عملية الإفراغ وسط أجواء من الحزن والاستياء.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
33 تعليقات
الا قالت لحشيشة كوليني قول إليها اخاف ان تهبلنى اين كانو يوم كان يحتلون بالترامى
كيما كاين حق للمالك كاين حتى حق لهد الأسر لي عايشة بكرامة
باش غادي يعيشو دابا هاد العائلات لي تاقو فهاد الأرض وبناو حياتهم فيها
العدل خاصو يكون متوازن ماشي غير أوراق وأحكام بدون إنصاف
واش ما كانش ممكن يلقاو ليهم حل قبل ما يوصلو لهاد الحالة
فين غادي تمشي هاد الناس لي عايشين هنا من سنين طويلة
الدولة خاصها تدخل وتلقا حلول واقعية لهد النوع من المشاكل
باش غادي يعيشو دابا هاد العائلات لي تاقو فهاد الأرض وبناو حياتهم فيها
هادشي كيقطع القلب والله حتى العائلات بقات مشردة بلا ذنب
فين غادي تمشي هاد الناس لي عايشين هنا من سنين طويلة
فين غادي تمشي هاد الناس لي عايشين هنا من سنين طويلة
خاص شي جهة مستقلة تدخل وتسمع للطرفين وتعطي حلول عادلة
هادشي كيقطع القلب والله حتى العائلات بقات مشردة بلا ذنب
الله يرحم هاد الناس مساكن لي تشتت شملهم وتهدم عليهم الاستقرار
الله يرحم هاد الناس مساكن لي تشتت شملهم وتهدم عليهم الاستقرار
باش غادي يعيشو دابا هاد العائلات لي تاقو فهاد الأرض وبناو حياتهم فيها
الدولة خاصها تدخل وتلقا حلول واقعية لهد النوع من المشاكل
خاص شي جهة مستقلة تدخل وتسمع للطرفين وتعطي حلول عادلة
هادشي كيقطع القلب والله حتى العائلات بقات مشردة بلا ذنب
الدولة خاصها تدخل وتلقا حلول واقعية لهد النوع من المشاكل
واش ما كانش ممكن يلقاو ليهم حل قبل ما يوصلو لهاد الحالة
واش ما كانش ممكن يلقاو ليهم حل قبل ما يوصلو لهاد الحالة
خاص شي جهة مستقلة تدخل وتسمع للطرفين وتعطي حلول عادلة
العدل خاصو يكون متوازن ماشي غير أوراق وأحكام بدون إنصاف
كيما كاين حق للمالك كاين حتى حق لهد الأسر لي عايشة بكرامة
العدل خاصو يكون متوازن ماشي غير أوراق وأحكام بدون إنصاف
كيما كاين حق للمالك كاين حتى حق لهد الأسر لي عايشة بكرامة
الله يرحم هاد الناس مساكن لي تشتت شملهم وتهدم عليهم الاستقرار
كيف تجبرون الناس على الافراغ دون إيجاد حلول مسبقة لهم؟ غاب العدل فغاب الأمن
لكن اين كان صاحب الارض منذ مدة طويلة والسكان تقول بأنهم وجدوا اجدادهم يقطنون في هذه الارض ؟؟؟؟ يجب ان يحل هذا المشكل بالتراضي لاغالب ولا مغلوب الى اين ستذهب هذه الساكنة ؟؟؟؟!!!