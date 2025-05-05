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مراكش.. إنزال أمني لتنفيذ قرار قضائي بإفراغ منازل بدوار بن داود بجماعة تسلطانت (صور)

مراكش.. إنزال أمني لتنفيذ قرار قضائي بإفراغ منازل بدوار بن داود بجماعة تسلطانت (صور)

5 مايو، 2025 - 2:48 مساءً
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هبة بريس – محمد الهروالي

شهد دوار بن داود التابع لجماعة تسلطانت بضواحي مراكش، صباح اليوم الإثنين، إنزالاً أمنياً كبيراً، تزامناً مع تنفيذ قرار قضائي يقضي بإفراغ عدد من المنازل المشيدة فوق عقار محل نزاع قانوني.

وحسب شهادات من عين المكان، فإن عملية الإفراغ تمت بحضور السلطات المحلية وممثلين عن القوة العمومية، وذلك بناء على حكم صادر عن المحكمة لصالح المالك الأصلي للأرض، الذي دخل في نزاع مع عدد من الأسر القاطنة بالمكان.

وتعيش العائلات المعنية أوضاعاً صعبة في ظل غياب أي بديل سكني، حيث عبر عدد من المتضررين عن تخوفهم من أن يصبحوا في الشارع، خاصة وأن بعضهم يستقر في هذه البقعة منذ عقود ويؤكدون أن أجدادهم كانوا من أوائل السكان فيها.

ويطالب المتضررون بإيجاد حل إنساني ووسيط يحفظ كرامتهم ويوفر بديلاً قانونياً، في وقت تستمر فيه عملية الإفراغ وسط أجواء من الحزن والاستياء.

مراكش.. إنزال أمني لتنفيذ قرار قضائي بإفراغ منازل بدوار بن داود بجماعة تسلطانت (صور)

مراكش.. إنزال أمني لتنفيذ قرار قضائي بإفراغ منازل بدوار بن داود بجماعة تسلطانت (صور)

مراكش.. إنزال أمني لتنفيذ قرار قضائي بإفراغ منازل بدوار بن داود بجماعة تسلطانت (صور)

مراكش.. إنزال أمني لتنفيذ قرار قضائي بإفراغ منازل بدوار بن داود بجماعة تسلطانت (صور)

مراكش.. إنزال أمني لتنفيذ قرار قضائي بإفراغ منازل بدوار بن داود بجماعة تسلطانت (صور)

مراكش.. إنزال أمني لتنفيذ قرار قضائي بإفراغ منازل بدوار بن داود بجماعة تسلطانت (صور)

5 مايو، 2025 - 2:48 مساءً
33

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‫33 تعليقات

  1. الا قالت لحشيشة كوليني قول إليها اخاف ان تهبلنى اين كانو يوم كان يحتلون بالترامى

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  32. كيف تجبرون الناس على الافراغ دون إيجاد حلول مسبقة لهم؟ غاب العدل فغاب الأمن

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  33. لكن اين كان صاحب الارض منذ مدة طويلة والسكان تقول بأنهم وجدوا اجدادهم يقطنون في هذه الارض ؟؟؟؟ يجب ان يحل هذا المشكل بالتراضي لاغالب ولا مغلوب الى اين ستذهب هذه الساكنة ؟؟؟؟!!!

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