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"الأحرار" ينوه بنجاحات الدبلوماسية الملكية في ملف الصحراء المغربية

“الأحرار” ينوه بنجاحات الدبلوماسية الملكية في ملف الصحراء المغربية

3 مايو، 2025 - 10:36 صباحًا
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هبة بريس

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء يوم الجمعة بمدينة الداخلة، اجتماعه الدوري برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحزب، حيث تم خلاله التطرق إلى عدد من القضايا الوطنية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى مناقشة الوضعية السياسية والاجتماعية والتنظيمية للحزب.

ويأتي هذا الاجتماع تجسيداً لنهج الحزب القائم على القرب من المواطنات والمواطنين والإنصات لانشغالاتهم، كما يندرج في إطار سلسلة لقاءات سياسية تعتزم قيادة الحزب عقدها في مختلف جهات المملكة، استمراراً لتقليد تنظيمي يرسخ الجهوية المتقدمة كرافعة للفعل السياسي وصناعة القرار العمومي القريب من متطلبات الجهات وساكنتها.

وفي مستهل الاجتماع، نوه المكتب السياسي بالنجاحات الدبلوماسية التي تواصل المملكة تحقيقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لا سيما ما يتعلق بتكريس الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتعزيز مصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وواقعي لهذا النزاع الإقليمي.

كما أشاد الحزب بالتنمية المتسارعة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، من بنية تحتية ودينامية اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، وذلك بفضل النموذج التنموي الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015، بميزانية تجاوزت 80 مليار درهم، ما جعل من هذه الأقاليم قطباً اقتصادياً استراتيجياً يربط المغرب بعمقه الإفريقي.

وفي السياق ذاته، ثمّن المكتب السياسي مبادرة جلالة الملك لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مؤكداً أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس المكانة الجيو-اقتصادية المتنامية للمملكة، وتكرس دورها كشريك موثوق في دعم التعاون جنوب–جنوب، وتقديم بدائل تنموية فعالة لدول المنطقة.

وشدد حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال هذا اللقاء التزامه الثابت بخدمة قضايا الوطن، وتعزيز التنمية الجهوية، ودعم النموذج المغربي في الإصلاح، في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

3 مايو، 2025 - 10:36 صباحًا
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‫21 تعليقات

  8. “مزيان نشوفو أحزاب كتحرك وتنزل عند المواطنين، ولكن الأهم هو تطبيق الكلام على أرض الواقع!”

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  9. “الداخلة ولاّت كتسابق مدن كبار فالتنمية، والبنية التحتية ديالها مشرفة بزاف، كتحمر الوجه.”

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  10. “المبادرة ديال جلالة الملك باش دول الساحل توصل للمحيط الأطلسي ضربة معلم، وكتبين باللي المغرب كيلعب دور كبير فإفريقيا.”

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  12. “مزيان يشوفو الوضعية الاجتماعية والسياسية للحزب، خاص كلشي يكون واضح ومهيكل خصوصا فالجهات.”

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  13. “الاعتراف الدولي بالصحراء مغربية مكسب كبير، والحمد لله المغرب غادي فطريق الصح تحت قيادة سيدنا.”

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