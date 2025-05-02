بنسعيد عن الراحل الشوبي: “فقدنا قامة فنية كبيرة”

‎هبة بريس – الرباط

في تدوينة مؤثرة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، عبّر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن بالغ حزنه وتأثره لوفاة الفنان المغربي القدير محمد الشوبي، أحد أعلام الساحة الفنية الوطنية.

وقال الوزير: “ببالغ الحزن والأسى، تلقّيت نبأ وفاة الفنان محمد الشوبي، الذي خلّف بصمة فنية وإنسانية لا تُنسى عبر أعماله المتميزة ومواقفه الصادقة.”

وأضاف أن المغرب فقد برحيل الشوبي “قامة فنية كبيرة، وشخصاً ظل دائماً صادقاً في أدائه، وملتزماً في مواقفه، وإنساناً نبيلاً أحبّ الناس والفنّ والحياة.”

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم الوزير بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة الراحل الصغيرة، وكذا إلى عائلته الفنية والثقافية، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.