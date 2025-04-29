الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وفود من قطر والبحرين
هبة بريس
أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات ثنائية مع كل من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، ومع الدكتورة حمدة بنت حسن بن عبد الرحمن أبوظاعن السليطي نائبة رئيس مجلس الشورى بدولة قطر.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه اللقاءات تتزامن ومشاركة المسؤولين من البحرين وقطر والوفد المرافق لهما، في أشغال المنتدى الثالث للحوار البرلماني جنوب-جنوب المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من قبل مجلس المستشارين ومنتدى الحوار جنوب-جنوب ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.
وركزت المباحثات الثنائية، يضيف المصدر ذاته، على إبراز عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع المغرب بكل من البحرين وقطر، كما تم التأكيد على أهمية الحوار البرلماني جنوب- جنوب، ومحورية التنسيق وتبادل الخبرات البرلمانية بهدف تقوية التعاون في قضايا التنمية المشتركة -المستدامة في أفريقيا وآسيا والمنطقتين العربية والأمريكولاتينية، وذلك في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشكلت هذه اللقاءات الثنائية، أيضا، مناسبة لتثمين الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومبادرات جلالته التنموية والتضامنية الرامية لتعزيز التعاون جنوب- جنوب.
وتم، بالمناسبة، التشديد على ضرورة تعزيز العمل البرلماني المشترك خدمة للتنمية ولقضايا الأمن والاستقرار الدوليين.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
الحوار البرلماني بين هاد الدول كيهدف لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي عبر تبادل الخبرات.
التنسيق بين البرلمانات ديال البحرين وقطر والمغرب كيساهم فتعزيز الاستقرار الإقليمي فالعالم العربي.
العلاقات المغربية الخليجية دايمة قوية وهاد التعاون فالمستقبل غادي يكون له تأثير كبير.
من خلال هاد المبادرات، المغرب كيبين دورو الكبير فالدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي.
التعاون بين الدول العربية فمجال البرلمانات مهم جداً من أجل إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية.
التقارب بين المغرب وقطر والبحرين غادي يساهم فحل العديد من القضايا المشتركة فمناطقنا.
الحوار بين البرلمانات جنوب-جنوب كيخلق فرص جديدة لتنمية وتعاون بين الدول الشقيقة.
هاد اللقاءات بين المغرب والدول الخليجية غادي تساعد على تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات.
“الله يعاون، ولكن خاص هاد الحوارات ما تبقاش غير مناسباتية، خاص متابعة وتنفيذ!”
“اللي مهم هو تبادل الخبرات وتوحيد المواقف فالقضايا الكبرى، خصوصاً فالقارة الإفريقية!”
“هاد المنتديات زوينة فالشكل، ولكن واش كتعطي نتائج ملموسة ولا غير بروتوكول؟”
“مزيان كيشجعو التعاون بين البرلمانات، ولكن خصو يبان حتى فحياة الشعوب، ماشي غير فالكلام!”