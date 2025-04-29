وجدة.. السجن المحلي يحتفي بالذكرى 17 لتأسيس المندوبية العامة للسجون (صور)

هبة بريس – أحمد المساعد

نظمت أسرة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح اليوم الثلاثاء 29 ابريل الجاري، حفلاً رسمياً بالسجن المحلي بوجدة احتفاءً بالذكرى السابعة عشرة لتأسيسها. وقد شهد الحفل تكريمات لفائدة موظفي ادارة السجون بوجدة.

وفي كلمة بالمناسبة، صرّح سعد عبد الشفيق، مدير السجن المحلي بوجدة، أن هذا الاحتفال يشكل محطة مهمة لتجديد العهد على مواصلة العمل الجاد، واستشراف المستقبل بمنظور تطويري ينسجم مع التوجهات العامة للمندوبية. كما أكد أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتثمين المجهودات اليومية التي يبذلها موظفو القطاع، مشيراً إلى أن تكريم المتميزين هو جزء من استراتيجية تشجيع الكفاءات وتحفيز الطاقات البشرية.

وأضاف عبد الشفيق، أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات نوعية على مستوى المنظومة السجنية، من أبرزها إصدار القانون 23.10 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وتفعيل آليات العقوبات البديلة، فضلاً عن اعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي الإدارة، والذي يعكس إرادة حقيقية في النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للأطر السجنية.

وخلال الحفل، تم تكريم 03 موظفين بوسام الإستحقاق الوطني الدرجة الثانية، تكريم 03 موظفين متقاعدين، وكذا الإحتفاء بموظفين (02) بجائزة “الموظف المتميز”.

وقد عبّر الموظفون المكرمون عن اعتزازهم بهذا الاعتراف، مؤكدين عزمهم على مواصلة الجهود في سبيل خدمة المؤسسة وتكريس قيم الانضباط والمسؤولية.

واختتم الحفل في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز ثقافة الاعتراف والعرفان داخل المؤسسات، لما لها من أثر إيجابي في الرفع من مستوى الأداء والالتزام المهني.