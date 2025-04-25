إجراءات أمنية مشددة بالمعرض الدولي للفلاحة ووالي أمن مكناس يكشف التفاصيل ” فيديو”

هبة بريس- ع محياوي

شهد المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في دورته الحالية إجراءات أمنية غير مسبوقة، حرصًا على ضمان سلامة الزوار والعارضين المحليين والدوليين. وتأتي هذه التدابير تزامنًا مع توافد آلاف الزوار يوميًا، إلى جانب حضور شخصيات رفيعة من داخل وخارج المملكة.

وفي تصريح خاص ل ” هبة بريس” ، أوضح والي أمن مكناس أن الخطة الأمنية الموضوعة اعتمدت على تعزيز التواجد الأمني بمحيط المعرض وبجميع المداخل الرئيسية، إلى جانب تكثيف الدوريات الراجلة والمتحركة، والاستعانة بكاميرات المراقبة والوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي تم تجنيدهم لضمان سير الفعاليات في ظروف مثالية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا مع مختلف المصالح المختصة للتدخل السريع في حال وقوع أي طارئ.

وأشار والي الأمن إلى أن الخطة شملت أيضًا تسهيلات مرورية لتفادي الاكتظاظ، مع تنظيم حركة السير وضمان انسيابية التنقل في محيط المعرض، خصوصًا في أوقات الذروة.

يُذكر أن المعرض الدولي للفلاحة يُعد أحد أبرز التظاهرات الاقتصادية بالمغرب، ويستقطب سنويًا مشاركين من عشرات الدول، مما يستدعي توفير أعلى درجات اليقظة والتأمين.

وأكد المسؤول الأمني في ختام تصريحه أن المواطن يظل شريكًا أساسيًا في إنجاح هذه التظاهرة، من خلال احترام التعليمات الأمنية والتبليغ عن أي سلوك مريب.