إجراءات أمنية مشددة بالمعرض الدولي للفلاحة ووالي أمن مكناس يكشف التفاصيل ” فيديو”
هبة بريس- ع محياوي
شهد المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في دورته الحالية إجراءات أمنية غير مسبوقة، حرصًا على ضمان سلامة الزوار والعارضين المحليين والدوليين. وتأتي هذه التدابير تزامنًا مع توافد آلاف الزوار يوميًا، إلى جانب حضور شخصيات رفيعة من داخل وخارج المملكة.
وفي تصريح خاص ل ” هبة بريس” ، أوضح والي أمن مكناس أن الخطة الأمنية الموضوعة اعتمدت على تعزيز التواجد الأمني بمحيط المعرض وبجميع المداخل الرئيسية، إلى جانب تكثيف الدوريات الراجلة والمتحركة، والاستعانة بكاميرات المراقبة والوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي تم تجنيدهم لضمان سير الفعاليات في ظروف مثالية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا مع مختلف المصالح المختصة للتدخل السريع في حال وقوع أي طارئ.
وأشار والي الأمن إلى أن الخطة شملت أيضًا تسهيلات مرورية لتفادي الاكتظاظ، مع تنظيم حركة السير وضمان انسيابية التنقل في محيط المعرض، خصوصًا في أوقات الذروة.
يُذكر أن المعرض الدولي للفلاحة يُعد أحد أبرز التظاهرات الاقتصادية بالمغرب، ويستقطب سنويًا مشاركين من عشرات الدول، مما يستدعي توفير أعلى درجات اليقظة والتأمين.
وأكد المسؤول الأمني في ختام تصريحه أن المواطن يظل شريكًا أساسيًا في إنجاح هذه التظاهرة، من خلال احترام التعليمات الأمنية والتبليغ عن أي سلوك مريب.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
إذا استمرت هاد الإجراءات الأمنية، المعرض غادي يكون منظم وآمن للجميع.
خطوة إيجابية باش نضمنوا أن المعرض يكون ف أمان تام لكل الحاضرين.
والي أمن مكناس وضح التفاصيل بشكل جيد، وهذا كيبين الجدية ف التعامل مع الحدث.
شكراً للأمن على الجهود المبذولة لضمان سلامة المشاركين والزوار ف المعرض.
المعرض الدولي للفلاحة كيكون كبير، وهادي خطوة مهمة باش نكونو ف أمان.
الخطوات الأمنية المشددة مهمة باش نتجنبوا أي مشاكل فالفعاليات الكبرى.
الأمن هو الأساس ف أي حدث ناجح، والأمن ف المعرض كيبين على أن الأمور ف المسار الصحيح.
إذا كان الأمن ف المعرض محكم، هذا غادي يساهم ف نجاح الحدث بشكل كبير.
أي حدث ضخم خاصو يكون محمي بالأمن باش ما تطرأش مشاكل.
ملي كاينة أحداث مهمة بحال هادي، خاص الأمن يكون ف المستوى العالي.
أمن المعرض كيبين التزام السلطات بالحفاظ على النظام ف الفعاليات الكبيرة.
الأمن ف المعارض كيبين تطور الأنظمة الأمنية ف المغرب، خاصنا نبقاو دايماً متطورين.
من خلال هذا الموضوع كيبان أن الإجراءات الأمنية راهي صارمة ومهنية.
الحمد لله أنو كاينة إجراءات أمنية مشددة، باش نحافظو على سلامة الناس فالحدث.