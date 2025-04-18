الحسيمة.. 20 سنة سجناً لمتهم حاول قتل مشغلته وسرقتها

فكري ولد علي – هبة بريس

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، متهماً بعشرين سنة سجناً نافذاً، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره أربعون ألف درهم لفائدة الضحية، شاملاً جميع الأضرار التي لحقت بها جراء هذا الاعتداء الإجرامي الخطير.

وتعود وقائع الجريمة إلى جماعة كتامة، حيث أقدم المتهم، الذي كان يعمل لدى الضحية، على مهاجمتها داخل منزلها مستغلاً غياب أبنائها. وقد قام باحتجازها والاعتداء عليها بعنف شديد، في محاولة لقتلها وسرقتها.

وبعد توقيفه من طرف عناصر الدرك الملكي، أحيل المتهم على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته بتهم ثقيلة، أبرزها محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة بظروف مشددة شملت استعمال السلاح والعنف والكسر والتسلق، وذلك باعتباره مستخدماً لدى الضحية.

كما وجهت إليه تهم أخرى، من بينها الاحتجاز باستعمال العنف، وحيازة ونقل مواد مخدرة، بالإضافة إلى طمس معالم الجريمة من خلال إزالة أدلة من مسرح الجريمة بغرض عرقلة سير التحقيق.

وقد خلّف هذا الحادث صدمة كبيرة في أوساط ساكنة المنطقة، الذين طالبوا بضرورة تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم لحماية الأرواح والممتلكات، وخاصة من طرف الأشخاص الذين يُفترض أن يكونوا محلّ ثقة داخل البيوت التي يعملون بها.