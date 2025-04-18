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مؤسسات عليا توجه تلاميذ البكالوريا في ملتقى فاس

مؤسسات عليا توجه تلاميذ البكالوريا في ملتقى فاس

18 أبريل، 2025 - 8:52 مساءً
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تشارك عشرات المؤسسات والمعاهد العليا العمومية والخاصة في الملتقى الجهوي للتوجيه المدرسي والجامعي والمهني، الذي افتتحت فعالياته اليوم الجمعة بفاس.

وتستهدف هذه التظاهرة، التي تنظمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس – مكناس، بشراكة مع المديريتين الإقليميتين للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمولاي يعقوب وفاس، تلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في جميع التخصصات.

وأكد المستشار في التوجيه التربوي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس – مكناس، يوسف علوي مراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية هذا الملتقى في توجيه التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا وآبائهم، مضيفا أنه يتيح لهم التبادل المباشر مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة المشاركة.

ويتمثل الهدف الرئيسي في خلق فضاء تفاعلي بين التلاميذ المقبلين على اجتياز البكالوريا والمؤسسات المعنية، وإطلاعهم على التكوينات والعروض الجامعية المتوفرة، وفسح المجال لهم لاستكشاف الآفاق المستقبلية، لاختيار تكوين يستجيب لانتظاراتهم الشخصية.

وأضاف أن هذه النسخة تتميز بتنظيم ورشة لاستكشاف التوجهات المهنية للتلاميذ من خلال اعتماد آليات رقمية، مضيفا أن هذه التظاهرة تتميز بحضور مؤسسات جامعية كبرى على غرار جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، والأقسام التحضيرية مولاي إدريس بفاس.

وتابع السيد علوي مراني أنه فضلا عن الجانب المتعلق بالتكوين، تعمل الأطر التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على توجيه التلاميذ وتقديم نصائح لهم من أجل مساعدتهم على اتخاذ قرارات يلبي انتظاراتهم الشخصية ومتطلبات سوق الشغل.

وتسعى الأكاديمية الجهوية لفاس مكناس، من خلال هذا الملتقى الذي يستمر يومين ويتضمن أيضا موائد مستديرة، إلى تمكين التلاميذ، من خلال المواكبة الشخصية، من حسن اختيار مساراتهم الدراسية من أجل الاندماج بشكل أفضل في سوق الشغل.

(ومع)

18 أبريل، 2025 - 8:52 مساءً
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