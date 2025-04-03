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وزارة بنسعيد تطلق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية

وزارة بنسعيد تطلق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية

3 أبريل، 2025 - 3:20 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية Maroc.ma، وهي منصة رقمية حديثة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات الرسمية، والخدمات الموجهة للمواطنين والمقيمين الأجانب، والشركات، وزوار المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن البوابة الوطنية Maroc.ma تقدم محتوى غنيا لتعزيز المعرفة حول الرموز الوطنية للمغرب، والتاريخ والهوية المغربية، وغنى التراث الثقافي المغربي والإرث التاريخي للمملكة، والقطاعات الواعدة والمشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى الإصلاحات الكبرى والمبادرات الحكومية، إلى جانب الأخبار الوطنية والدولية وتاريخ الأحزاب السياسية المغربية.

وأبرزت أنه تمت إعادة تصميم البوابة الوطنية لتقديم تجربة مستخدم تعتمد على واجهة أكثر سهولة في الاستخدام ونظام تصفح متطور. كما تم دمج ChatBot ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم المساعدة الافتراضية، مما يضمن تجربة تصفح سلسة عبر مختلف الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية والألواح الإلكترونية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا التحديث يأتي في إطار استراتيجية التواصل الرقمي للوزارة، التي تضع الشفافية، والابتكار، والتواصل القريب مع المواطنين في صميم أولوياتها. وإلى جانب التصميم الحديث، يتضمن Maroc.ma الآن أدوات تفاعلية تسهّل الوصول إلى المعلومات الرسمية.

3 أبريل، 2025 - 3:20 مساءً
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تعليق واحد

  1. مبادرة هامة ستعزز مستوى تواصلي سلس وفعال يمكن من الولوج الى صندوق المعلومات بكل أريحية بعيدا عن الإجراءات المسطرية التقليدية التي قد تتخذ وقتا طويلا .لان تحرير المعلومة سيمكن لا محالة من توسيع دائرة البحوث الموثوق في نتائجها العلمية والادبية .
    خطوة تعزز إحدى المهام الأساسية للوزارة وهي التواصل الفعال والناجع .

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