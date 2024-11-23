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خبراء بأكادير يتناولون حقوق المغرب السيادية في الصحراء المغربية”فيديو”

23 نوفمبر، 2024 - 3:48 مساءً
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هبة بريس – أحمد وزروتي

تحت شعار”الصحراء المغربيةرهان تاريخي ودبلوماسي مستدام”،و في إطار تعزيز الجهود الوطنية في الترافع الدبلوماسي الموازي، ووفاءً بالرؤية السامية التي رسم معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بقوله: «الصحراء المغربية هي المعيار الواضح الذي يقيس علاقات المغرب مع العالم»، نظمت المؤسسة المغربية للدبلوماسية المبتكرة ندوة علمية تحت عنوان: «الصحراء المغربية بين الحقائق التاريخية والمشروعية القانونية».

شارك في هذه الندوة التي عقدت يوم الجمعة 22 نونبر بمدينة أكادير ثلة من الباحثين والخبراء و مدنيين وسياسيين ، وفي مقدمتهم الدكتور محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بمراكش.

وسلط هذا اللقاء الضوء على المعطيات والمستندات التاريخية التي تثبت أحقية المغرب في صحرائه، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بهذا النزاع المفتعل، الذي لطالما استُخدم من قبل خصوم المملكة لتقويض مصالحها العليا ووحدتها الترابية.

كما تأتي هذه المبادرة الوطنية تزامناً مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة.

وأكدت المؤسسة المغربية للدبلوماسية المبتكرة، من خلال هذه الندوة، التزامها الراسخ وتجندها المستمر في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة.

كما جددت المؤسسة دعوتها لكافة الفاعلين الوطنيين لتعزيز الجهود والعمل المشترك وفق مقاربة دبلوماسية مبتكرة ومستدامة تُعزز مكانة المغرب كفاعل محوري على الساحة الدولية.

23 نوفمبر، 2024 - 3:48 مساءً
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