مصير مشروع المطار الجديد لمراكش يسائل وزير النقل

سفيان خلوق – هبة بريس

أثار النائب البرلماني عبد الرزاق أحلوش في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك مسألة مصير مشروع المطار الجديد بمدينة مراكش، والذي كان من المقرر تشييده في منطقة سيدي الزوين.

وفي السياق ذاته، طالب النائب الاستقلالي وزير النقل بالكشف عن مصير مشروع المطار الجديد لمراكش، وموعد بدء بنائه.

وأكد عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب على الأهمية الكبيرة للمطارات باعتبارها واجهة وبوابات للمملكة المغربية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمدينة سياحية تعتبر وجهة رئيسية للمؤتمرات والندوات والتظاهرات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث أن التحدي الرئيسي يتمثل في ظاهرة الاكتظاظ والتأخير في الحصول على الخدمات اللازمة للمسافرين، في وقت تسعى فيه المملكة بجدية لتحقيق التحديات المرتبطة بتنظيم أحداث رياضية كبيرة، مثل كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، وكأس العالم 2030، وهو ما يساهم في تعزيز جاذبية المغرب على الصعيد السياحي ويساعد في الترويج لصورة البلاد وموروثها الثقافي وتاريخها وحضارتها.