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مشروع محطة القطار الجديدة بمكناس
مشروع محطة القطار الجديدة بمكناس

مشروع محطة القطار الجديدة بمكناس يقترب من مرحلة التنفيذ

23 نوفمبر، 2024 - 9:45 صباحًا
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هبة بريس – مكناس

أصبح مشروع محطة القطار من الجيل الجديد في مدينة مكناس على وشك الدخول في مرحلة التنفيذ، بعد أن تم تثبيت اللوحة التعريفية للمشروع في موقع العمل.

ويعد هذا المشروع جزءًا من جهود تحديث البنية التحتية للنقل السككي في المغرب، مما يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع المواصلات.

وسيتم إنجاز المحطة الجديدة بتكلفة تفوق 17 مليار سنتيم، على أن يتم تنفيذ المشروع على شطرين، يشمل الأول إنشاء محطة في الشمال والثاني في الجنوب.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة خدمات النقل السككي وتلبية احتياجات التنقل المتزايدة لسكان المدينة وزوارها.

23 نوفمبر، 2024 - 9:45 صباحًا
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