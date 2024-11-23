بركان .. تنظيم حفل لتحفيز لاعبي النهضة لتحقيق أهداف النادي

هبة بريس – أحمد المساعد

نظّم حكيم بنعبدالله رئيس فريق النهضة البركانية لكرة القدم يوم الجمعة 22 نونبر الجاري، مأدبة غذاء بحضور محمد علي حبوها عامل إقليم بركان ، رئيس المجلس الإقليمي محمد جلول ورئيس المجلس البلدي لبركان محمد إبراهيمي وكذا لاعبي الفريق والطاقم التقني والإداري.

وبالمناسبة، ألقى عامل الإقليم كلمة جمعت بين التنويه والإشادة بما وصل إليه الفريق من نتائج طلائعية، مكنته من التربع على عرش الرياضة الوطنية والإفريقية من جهة، وبين التحفيز والإلحاح على ضرورة مواصلة المسار وتحقيق ألقاب ونتائج مشرفة. نظرا لما تلعبه الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة من أدوار مهمة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.