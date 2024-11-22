بعد قرار “الجنائية الدولية”…تيار كلنا إسرائيليون” مطالبون بالاعتذار للمغاربة
هبة بريس ـ الرباط
قال الكاتب الصحفي توفيق بوعشرين إن مجرم الحرب بنيامين نتنياهو أصبح مطلوبًا للاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وأن طائرته مُنعت من الهبوط في أكثر من 120 مطارًا حول العالم. وأضاف أن مناصري تيار “كلنا إسرائيليون” مطالبون إما بالتبرؤ من نتنياهو وجزار غزة والاعتذار للمغاربة والعرب ولبقية ضحايا غزة وللضمير الإنساني، أو التوجه لتشكيل لجنة تضامن مع نتنياهو ووزير الدفاع غالانت تحت عنوان “Me Too”.
وفي تدوينة له على حسابه في فيسبوك، الجمعة 22 نوفمبر 2024، أكد بوعشرين أن الدماء التي سالت في غزة والقدس لا يمكن أن تذهب سدى، وأن تضحيات الفلسطينيين واللبنانيين في سبيل الحرية والكرامة والاستقلال لن تُمحى بنفاق المجتمع الدولي وتعامله بمعايير مزدوجة.
كما وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر يوم الخميس بأنه “قرار تاريخي”، مشددًا على أهمية البناء عليه. وأثنى على شجاعة المدعي العام كريم خان وفريقه في مواجهة الكيان الإسرائيلي، الذي وصفه بالمجرم، في وقت تدعمه فيه القوى الكبرى والصغرى. وأشار إلى أن وزيري خارجية هولندا وكندا قد أكدا بشكل علني تطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية دون تردد.
تعليق واحد
ومن يكون بوعشرين هذا ، هل هو وصي على الاخرين انت مجرد شي واحد داوي خاوي ، اما قضية نتنياهو وغيره فهي اكبر منك ، لماذا لم نسمعك تتحدث عن هجوم المحبس او عن الفيضانات ، لماذا لم نسمعك تدين كبرانات البورديل الذين لا يفوتون اي فرصة لمعاكسة مصالح المغرب لماذا لم نسمعك حين تم قتل شابين في بحر السعيدية بدم بارد ، ام انك تريد احداث البوز بقضية غزة ، المغاربة ليسوا اغبياء وغزة او فلسطين لا يمكن بناؤهما بالغوغائية والشعارات ، اؤ كد لك لو تلتقي انت بنتن ياهو ستتبول على سروالك ، يكفيك الاكل والنوم ومشاهدة مسلسل سامحيني ، لان قضيتك لازالت لم تنسى وانت تعلم هذا