نشرة إنذارية : طقس حار مرتقب بعدد من مناطق المغرب

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار (ما بين 28 و33 درجة) من السبت 23 نونبر إلى الاثنين 25 نونبر، وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار (من 75 إلى 85 كلم في الساعة) بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 28 و33 درجة، من السبت إلى الاثنين المقبلين، بكل من أقاليم سيدي بنور والقنيطرة وكلميم وطانطان وأكادير-إداوتنان وشتوكة-آيت باها وإنزكان-آيت ملول وسيدي إفني وتزنيت وبنسليمان وبرشيد والصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والنواصر والرباط وسلا وتمارة-الصخيرات والجديدة وآسفي.

كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير للغبار (من 75 إلى 85 كلم/س)، بعد غد الأحد، بكل من أقاليم كلميم وأكادير-إداوتنان وشتوكة-آيت باها وإنزكان-آيت ملول وسيدي إفني وتارودانت وتزنيت والحوز وشيشاوة والصويرة.