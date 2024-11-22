الملك: نجدد تضامننا المطلق ووقوفنا إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، نجيب ميقاتي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات للشعب اللبناني الشقيق بتحقيق تطلعاته إلى مزيد التقدم والرخاء، في ظل الأمن والوحدة والاستقرار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد لكم تضامن المملكة المغربية المطلق ووقوفها دائما إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق لضمان أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، وكذا حرصي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون البناء القائمة بين بلدينا، لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين، وصالح أمتنا العربية”.