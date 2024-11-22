close button
إلياس بنصغير
إلياس بنصغير

مدرب موناكو يُفاجئ إلياس بنصغير بتصريح مثير

22 نوفمبر، 2024 - 2:03 صباحًا
0

أكد أدولف هوتر، مدرب نادي موناكو الفرنسي، أن لاعبه الدولي المغربي إلياس بنصغير يتمتع بمؤهلات فريدة تؤهله لمستقبل مميز في عالم كرة القدم.

في تصريحات لإذاعة RMC الفرنسية، تحدث هوتر عن أداء بنصغير قائلاً: “الموسم الماضي كان صعبًا للغاية لإلياس بسبب تعرضه لإصابتين. لكنه هذا الموسم يظهر تأثيره الكبير، حيث يسجل الأهداف ويصنعها، ولديه القدرة على إحداث الفارق”.

وأضاف أن بنصغير يمتلك أسلوب لعب فريدًا من نوعه، مشيرًا إلى ندرة اللاعبين الذين يجيدون المراوغات الفردية بنفس الراحة التي يظهرها اللاعب المغربي.

إلياس بنصغير
إلياس بنصغير

نجم واعد في صفوف موناكو

هوتر أثنى أيضًا على تكوين النادي للاعبين مثل بنصغير وزميله ماغنيس أكليوش، واصفًا ذلك بأنه نجاح كبير لأكاديمية موناكو.

ترشيح لجائزة قارية مرموقة

يُذكر أن بنصغير يُعد ضمن القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعب شاب أفريقي لعام 2024، مما يعكس تألقه على الصعيدين المحلي والقاري.

22 نوفمبر، 2024 - 2:03 صباحًا
0

مقالات ذات صلة

إبراهيم دياز

إبراهيم دياز مرشح لخلافة بونو والنصيري وريال مدريد يحدد…

2024-11-22 / 02:14
الرجاء الرياضي

الرجاء يتلقى أخبارًا سارة قبل مواجهة الوداد في الديربي

2024-11-21 / 23:10
المنتخب المغربي النسوي

قبل سحب القرعة.. “الكاف” يكشف تصنيف منتخبات “كان السيدات…

2024-11-21 / 23:02
عبد الله وزان

المغربي عبد الله وزان يثير اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى

2024-11-21 / 22:25

الجمعية الوطنية للناشرين تشيد بتنظيم اعتماد الصحفيين لتغطية مباريات…

2024-11-21 / 22:21
بيب غوارديولا

رسمياً.. مانشستر سيتي يحدد مستقبل بيب غوارديولا

2024-11-21 / 21:26
الديربي البيضاوي

التشكيلة المتوقعة للرجاء والوداد في الديربي

2024-11-21 / 21:11
أشرف حكيمي

قرار حاسم من حكيمي بشأن مستقبله مع باريس سان…

2024-11-21 / 19:52
وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي

بطلب من الركراكي.. ودية “أوروبية” تنتظر المنتخب المغربي

2024-11-21 / 19:46
أشغال تسقيف ملعب طنجة الكبير

عملية تركيب الدعامات الفولاذية في ملعب طنجة الكبير تقترب…

2024-11-21 / 19:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى