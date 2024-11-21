فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية

هبة بريس ـ. وكالات

رحبت السلطة الفلسطينية الخميس باصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أن قرارها “يعيد الأمل بالقانون الدولي”.

وقالت السلطة في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) إن “قرار المحكمة الجنائية الدولية (…) يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب”، من دون أن تشير الى مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة بحق القيادي العسكري في حركة حماس محمد الضيف.