close button

تأييد قرار التشطيب على المحامي المتمرن أمين نصر الله

21 نوفمبر، 2024 - 5:18 مساءً
3

هبة بريس – البيضاء

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأييد قرار شطب المحامي المتمرن أمين نصر الله من جدول المحامين المتمرنين، مع النفاذ المعجل.

وكان مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء قد قرر شطب على أمين نصر الله, شهر يوليوز الماضي، إثر وقوع اشتباك بينه وبين زميل له داخل القاعة المخصصة للمحامين في المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء.

وأكد أمين نصر الله الخبر عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، مؤكدا مواصلته “معركة الحياة أو الموت” لاستعادة حقه.

21 نوفمبر، 2024 - 5:18 مساءً
3

مقالات ذات صلة

الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء

2024-11-21 / 22:19

الجزائر في قلب فضيحة إنسانية ..الحكم على طفلة مغربية…

2024-11-21 / 22:13
التحرش الجماعي بكورنيش طنجة

القضاء يصدر حكمه في قضية “التحرش الجماعي” بكورنيش طنجة

2024-11-21 / 21:34
إلياس المالكي

القضاء يُصدر حكمًا جديدًا في حق إلياس المالكي

2024-11-21 / 21:30

تحفظ على إمضاء أي وثيقة وصفقة في عهد المسعودي…

2024-11-21 / 21:06

الجديدة.. هذه حقيقة اعتقال مصورة فيديو “كتغاوتي عليا”

2024-11-21 / 21:01
المنتدى المتوسطي مارسيليا

المنتدى المتوسطي للانتقال الطاقي والمناخي..تعزيز التعاون بين الضفتين

2024-11-21 / 20:49

الدار البيضاء: اعتقال شخص ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام

2024-11-21 / 20:45

إدارية فاس تعزل 03 نواب البرلماني ورئيس جماعة كلدمان…

2024-11-21 / 20:19

فاس.. إنهيار سقف منزل قديم بالمدينة العتيقة وإصابة خمس…

2024-11-21 / 20:02

‫3 تعليقات

  1. إدا كان هناك عدم الإحترام في مابينهما وهناك مايقلل من إحترام للمكان ولي مهنتهم فيجب العقوبة على دالك

    رد

  3. يجب على الواحد منا أن يضبط أعصابه ويلتزم بالصبر في الأماكن العمومية والإدارية وعدم اللفظ بالكلام الغير الائق

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى