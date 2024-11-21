الجزائر.. تسرب المياه في حي الصومام ينذر بكارثة بيئية وسط إهمال السلطات

هبة بريس

أفادت مصادر إعلامية جزائرية بأن سكان حي الصومام في الرغاية، شرق الجزائر العاصمة، يعانون من تسرب شبكة المياه بالقرب من العديد من العمارات السكنية.

يسبب هذا التسرب المستمر منذ شهرين قلقًا بالغًا لدى الأهالي بسبب الخطر المحتمل على حياتهم.

فقد أدى تسرب المياه إلى تشقق الأرضية في بعض العمارات، مما أسفر عن حفر عميقة تتسلل منها كميات ضخمة من المياه إلى باطن الأرض، مما يزيد من احتمالية حدوث كارثة بيئية تهدد سلامة البناء مع مرور الوقت.

ويعبر سكان حي الصومام عن استيائهم العميق من تجاهل السلطات الجزائرية لمطالبهم، مشيرين إلى أن المسؤولين لا يظهرون اهتمامًا سوى في فترات الانتخابات الرئاسية. وعند حدوث الأزمات، لا يجد المواطنون من يهتم بمعاناتهم أو يبحث عن حلول فعالة.

الجدير بالذكر أن المنطقة، التي تعرضت في 2018 لكارثة طبيعية ألحق ضررًا كبيرًا بالعمارات، باتت اليوم على شفا كارثة جديدة بسبب تسرب المياه.

وتساءل العديد من السكان عن غياب المسؤولية والمحاسبة في معالجة هذه الأزمات المستمرة، كما عرفت مواقع التواصل الاجتماعي سخطا كبيرا على تقصير المسؤولين وتجاهلهم نداءات المواطنين المتضررين.

وفي تعقيب صحفي جزائري، تم السخرية من تصريحات الحكومة حول “تفوق الجزائر على سويسرا” من حيث الاقتصاد، في حين أن المواطنين يموتون يوميًا بسبب الإهمال المستمر.