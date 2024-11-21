وجدة .. إطلاق عملية واسعة للنظافة بالمدينة

هبة بريس – أحمد المساعد

أطلقت السلطات المحلية بوجدة وذلك ابتداء من يوم الخميس 22 نونبر الجاري، حملة نظافة واسعة لجمع النفايات والمخلفات بتنسيق مع المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي وبمساهمة الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بوجدة «SOS ANGAD»، وشركة التنمية الجهوية تنفيذا لتعليمات والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد الخطيب الهبيل.

المبادرة عرفت تعبئة موارد بشرية ولوجيستية من خلال استخدام المعدات والآليات المتخصصة للتنظيف من جرافات وشاحنات، وتأتي هذه الحملة قصد تحسيس المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة الأحياء والشوارع، وكذا توعية أصحاب المحلات التجارية والأسواق بأهمية النظافة، مع التنبيه إلى إعادة صباغة جداريات المتاجر وتوحيد ألوان واجهات المنازل والبنايات باستعمال اللون “البيج”، مما سيساهم في إضفاء الرونق والجمالية المتوخاة بمختلف أحياء وأزقة المدينة.

وتجدر الإشارة، إلى أنه من المرتقب أن تتواصل هذه الحملة بشكل يومي خلال الأيام المقبلة، بعدد من الشوارع الرئيسية للمدينة وكذا بالأحياء التي تشهد إهمالا في هذا الإطار، للقضاء على النقط السوداء، وتنقية مختلف المناطق الحضرية من الأتربة والأوساخ.

إن التغلب على إشكالية النفايات، يتحقق عبر تكاثف الجهود المبذولة من طرف فعاليات المدينة، لإنجاح مثل هذه الحملات التنفيذية، وذلك من خلال ترسيخ مبادئ النظافة لدى الساكنة وتعزيز الوعي بالسلوكيات البيئية الإيجابية بهدف حماية المدينة من كل أنواع التلوث لساكنتها وزوارها.