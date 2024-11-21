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شركة إيزي جيت البريطانية
شركة إيزي جيت البريطانية

إطلاق خط جوي جديد يعزز السياحة بين المغرب وإسكتلندا

21 نوفمبر، 2024 - 1:02 مساءً
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هبة بريس – مراكش

كشفت شركة “إيزي جيت” البريطانية يوم أمس الأربعاء، أنه تم إطلاق خط جوي جديد يربط مدينة إدنبرة، عاصمة اسكتلندا، بمدينة مراكش، في خطوة تعزز توسع خدمات الشركة نحو المغرب.

ومن المقرر أن يتم تشغيل هذا الخط الجوي بمعدل رحلتين أسبوعياً، يومي الخميس والأحد، اعتباراً من الأول من ماي المقبل.

وسيوفر هذا الخط فرصة مميزة للمسافرين الاسكتلنديين لاستكشاف مراكش بكل ما تزخر به من معالم تاريخية، مثل أسوارها العريقة وأسواقها التقليدية، إلى جانب فنادقها الفاخرة ومطاعمها المميزة.

كما ستتيح هذه الرحلات للزوار تجربة سحر المدينة الحمراء، من التجول في الأسواق الشعبية والاستمتاع بجلسات الحمام المغربي التقليدي، إلى خوض مغامرات شيقة عبر جبال الأطلس بسيارات الدفع الرباعي، وحضور المهرجانات الموسيقية التي تضفي طابعاً مميزاً على الأجواء الثقافية للمدينة.

21 نوفمبر، 2024 - 1:02 مساءً
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