اسكتلندا: على بريطانيا “الشعور بالخزي” مما نشهده في غزة

2024-02-12 / 19:23
0

قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف إن “على الحكومة والمعارضة البريطانية أن تطأطئ رؤوسها خزيا ونحن نشهد مجزرة يُقتل فيها آلاف النساء والأطفال أمام أعيننا” في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور له عبر منصة “اكس”، الاثنين، أرفقه باقتباسات من رسالة بعث بها زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي البرلمان البريطاني ستيفن فلين، إلى رئيس الوزراء بريطانيا ريشي سوناك وزعيم حزب العمل المعارض كير ستارمر، يحثهما على دعم دعوات وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وذكر يوسف في المنشور أن إحجام كير ستارمر وسوناك عن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار “لن يُنسى أو يُغفر لهما أبدا”.

وتابع: “على الحكومة البريطانية ومعارضة حزب العمال أن تطأطئ رؤوسها خزيا ونحن نشهد مجزرة يُقتل فيها آلاف النساء والأطفال أمام أعيننا”.

وشهدت رفح فجر الاثنين ليلة دامية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى إثر غارات إسرائيلية عنيفة، واشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب المدينة المكتظة بالنازحين، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مقت..ل قائد كتيبة و10 جنود إسرائيليين خلال الـ24 ساعة

مقت..ل قائد كتيبة و10 جنود إسرائيليين خلال الـ24 ساعة

2024-02-12 / 22:08
Photo of منتخب “النشامى” يحظى باستقبال الأبطال بعد عودته إلى الأردن

منتخب “النشامى” يحظى باستقبال الأبطال بعد عودته إلى الأردن

2024-02-12 / 21:38
Photo of بوركينا فاسو: الانسحاب من “سيدياو” سيمكن من توقيع اتفاقيات مستقلة

بوركينا فاسو: الانسحاب من “سيدياو” سيمكن من توقيع اتفاقيات…

2024-02-12 / 21:29
Photo of اعتقال متهم جديد ضمن شبكة الابتزاز والاتجار في الرضع بمستشفيات فاس

اعتقال متهم جديد ضمن شبكة الابتزاز والاتجار في الرضع…

2024-02-12 / 21:17
Photo of تطور مفاجئ ..وزير الخارجية الاسباني يؤجل زيارته للجزائر

تطور مفاجئ ..وزير الخارجية الاسباني يؤجل زيارته للجزائر

2024-02-12 / 21:07
Photo of طنجة..اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة والضرب والجرح

طنجة..اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة والضرب والجرح

2024-02-12 / 20:48
Photo of تونس.. معتقلون سياسيون في إضراب عن الطعام

تونس.. معتقلون سياسيون في إضراب عن الطعام

2024-02-12 / 20:22
Photo of واشنطن : لا نرى أن الغارات الإسرائيلية على رفح بداية هجوم شامل

واشنطن : لا نرى أن الغارات الإسرائيلية على رفح…

2024-02-12 / 19:59
Photo of المغرب يتفاعل بكل مسؤولية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان

المغرب يتفاعل بكل مسؤولية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان

2024-02-12 / 19:42
Photo of صاعقة تقت..ل لاعبا إندونيسيا خلال مباراة ودية

صاعقة تقت..ل لاعبا إندونيسيا خلال مباراة ودية

2024-02-12 / 19:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق