السلطات الأمنية تشن حملة ضد الرياضات ودور الضيافة بمراكش

هبة بريس – مراكش

شنت مصالح الأمن في مراكش، مساء يوم أمس الثلاثاء، حملة أمنية استهدفت مجموعة من الرياضات ودور الضيافة في المدينة.

وقد شملت الحملة عدة مناطق بمراكش، حيث تم التحقق من مدى التزام هذه الرياضات بالقوانين المعمول بها والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.

وأسفرت الحملة، التي شاركت فيها فرق أمنية متعددة، عن ضبط بعض أصحاب الرياضات وهم يقدمون الخمور دون ترخيص قانوني.

كما قامت السلطات المختصة بحجز عشرات القنينات من المشروبات الكحولية، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين المعنيين عن الرياضات.