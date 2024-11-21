مستوردو الأبقار و العجول الموجهة للذبح يجتمعون ب”كومادير” لحل المشاكل العالقة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد مهنيو و مستوردو الأبقار و العجول الموجهة للذبح اجتماعا حاسما مع مسؤولي الاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية القروية المعروف اختصارا بتسمية “كومادير”.

هذا الاجتماع الذي كان حاسما تم من خلال مناقشته عديد النقاط و الأمور المتعلقة بعملية استيراد الأبقار و العجول من الخارج و التي تدخل في إطار عملية الدعم الذي أقرته الحكومة.

و حسب ما تسرب من هذا الاجتماع، فقد وعد مسؤولي “كومادير” المهنيين بالتدخل لدى الحكومة لحل مشكل الشحنات العالقة في الموانئ عبر زيادة حجم القطيع المسموح بدخوله كحد أقصى للاستفادة من الدعم المخصص.