طقس اليوم.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن ترتفع درجات الحرارة نسبيا بكل من مناطق سوس، والأطلس الصغير وكذا الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وخلال الليل والصباح، سيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق السهول الممتدة شمال آسفي، ووالماس، وشمال المنطقة الشرقية. وعند الليلة الموالية، ستنزل قطرات مطرية محلية فوق مناطق طنجة واللوكوس.

وستكون الأجواء غائمة أحيانا فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة. كما سيبقى الطقس باردا نسبيا مع وجود صقيع محلي فوق مرتفعات الأطلس الكبير، وذلك خلال الليل والصباح، فضلا عن تناثر غبار محلي بالمناطق الجنوبية.

وسيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس الكبير، وشرق الساحل المتوسطي وكذا المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و21 درجة بكل من الأقاليم الجنوبية و المناطق الممتدة غرب الأطلس الصغير، ومنطقة سوس، وكذا جوار السواحل، وستكون ما بين 09 و15 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا بوجه عام.