اشتعال هاتف يثير الذعر في طائرة (فيديو)

تمكّن طاقم طائرة “ساوث ويست إيرلاينز” من إخلاء 108 ركاب بأمان، بعد أن اشتعلت النيران في بطارية هاتف أحد الركاب، مما أدى إلى اشتعال أحد المقاعد.

وقع الحادث يوم الجمعة 15 نونبر، بينما كانت الطائرة المتجهة إلى هيوستن متوقفة في مطار دنفر.

أفادت شركة الطيران بأن الحريق اندلع نتيجة انفجار بطارية هاتف جوال أثناء توقف الطائرة من طراز بوينغ 737 – 700 عند البوابة.

تسببت النيران والدخان في حالة من الذعر بين الركاب، الذين تم إجلاؤهم باستخدام مخارج الطوارئ للمؤخرة، بينما غادر الجالسون في المقدمة عبر جسر الطائرة.

Passengers aboard Southwest Airlines were forced to evacuate at Denver International Airport on Friday after a cellphone battery caught fire. pic.twitter.com/iYURB1lCju

— Dolly van den Berg (@dendolly1) November 17, 2024