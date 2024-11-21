اشتعال هاتف يثير الذعر في طائرة (فيديو)

تمكّن طاقم طائرة “ساوث ويست إيرلاينز” من إخلاء 108 ركاب بأمان، بعد أن اشتعلت النيران في بطارية هاتف أحد الركاب، مما أدى إلى اشتعال أحد المقاعد.

وقع الحادث يوم الجمعة 15 نونبر، بينما كانت الطائرة المتجهة إلى هيوستن متوقفة في مطار دنفر.

أفادت شركة الطيران بأن الحريق اندلع نتيجة انفجار بطارية هاتف جوال أثناء توقف الطائرة من طراز بوينغ 737 – 700 عند البوابة.

تسببت النيران والدخان في حالة من الذعر بين الركاب، الذين تم إجلاؤهم باستخدام مخارج الطوارئ للمؤخرة، بينما غادر الجالسون في المقدمة عبر جسر الطائرة.

Passengers aboard Southwest Airlines were forced to evacuate at Denver International Airport on Friday after a cellphone battery caught fire. pic.twitter.com/iYURB1lCju — Dolly van den Berg (@dendolly1) November 17, 2024

تمكّن أفراد الطاقم من السيطرة على الحريق وإطفاءه بسرعة. وأصيب أحد الركاب بحروق طفيفة أثناء الإخلاء، بينما يتلقى مالك الهاتف العلاج الطبي.

تعليق الشركة وإدارة الطيران

صرّحت شركة الطيران أن الحادث تسبب في تأخير الرحلة، وتم نقل الركاب إلى طائرة بديلة لضمان وصولهم إلى وجهتهم الأصلية بأمان. وأضافت:

“سلامة عملائنا وموظفينا هي الأولوية الأولى للشركة”.

من جانبها، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن الأجهزة المزودة ببطاريات الليثيوم أيون هي الأكثر أمانًا عند حملها في المقصورة، حيث يكون الطاقم مدرّبًا على التعامل مع مثل هذه الحوادث.

شهادات من الركاب

وصف الراكب سيث أندرسون الحادث بقوله:

“اشتعلت النيران فجأة، وكان الدخان يملأ المقصورة، مما دفع الجميع إلى النهوض في حالة من الذعر”.

تجري إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث وكيفية اندلاع الحريق، فيما تواصل شركة الطيران مراجعة إجراءات السلامة لضمان تجنّب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.