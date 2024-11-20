استياء الساكنة من تصرفات مدير المصالح بجماعة إعزانن

هبة بريس : محمد زريوح

تعيش ساكنة جماعة إعزانن التابعة لإقليم الناظور حالة من التذمر بسبب تصرفات مدير المصالح بالجماعة، الذي يتهمه المواطنون وأعضاء الجماعة بالتلاعب بمشاعر الساكنة وتجاهل مصالحهم. العبارات المألوفة مثل “سير حتى غدا ورجع” أصبحت العنوان الرئيسي لتعامل هذا المسؤول مع المواطنين، ما يعمق معاناتهم ويزيد من تعطل مصالحهم.

مصادر محلية أكدت ل ” هبة بريس ” أن بعض أعضاء الجماعة تفاجأوا برفض هذا الموظف تسليم محاضر الدورة السابقة، التي انعقدت قبل أشهر، وقام بدلًا من ذلك بنشرها على جدران مقر الجماعة في خطوة وصفها الأعضاء بكونها خرقًا واضحًا لدستور المملكة المغربية، الذي ينص على الشفافية واحترام القوانين.

هذه الواقعة تأتي في سياق سلسلة من الخروقات التي باتت تصبغ عمل الجماعة، ما حولها إلى جحيم حقيقي لكل من يقصدها لقضاء مصالحه. الساكنة وأعضاء الجماعة على حد سواء يعبرون عن استيائهم من استمرار هذه الوضعية التي تعكس غيابًا للالتزام والمسؤولية من طرف مدير المصالح.

أمام هذه التجاوزات، وجهت ساكنة جماعة إعزانن نداءً مستعجلًا لعامل صاحب الجلالة بإقليم الناظور والسلطات المحلية من أجل التدخل السريع. تطالب الساكنة بمحاسبة المسؤول عن هذه الخروقات ووضع حد لمعاناتهم التي طال أمدها.