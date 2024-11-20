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شواطئ مدينة سبتة المحتلة
شواطئ مدينة سبتة المحتلة

اختفاء قاصر مغربي حاول التسلل إلى سبتة يثير قلق أسرته

20 نوفمبر، 2024 - 5:18 مساءً
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سفيان خلوق – هبة بريس

ما زالت قضية اختفاء القاصرين المغاربة الذين يخاطرون بحياتهم للسباحة نحو مدينة سبتة المحتلة تثير اهتماماً واسعاً لدى الصحافة المحلية الإسبانية.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة “إلفارو دي سيوتا” الإسبانية بأن قاصراً مغربياً يدعى إبراهيم ولد الحاج، يبلغ من العمر 16 عاماً، قد فُقد أثره منذ يوم الخميس الماضي، بعد محاولته السباحة من مدينة المضيق باتجاه سبتة المحتلة.

وذكرت الصحيفة أن القاصر لم يظهر له أي أثر منذ ذلك الحين، مما أثار مخاوف من احتمال تعرضه للغرق. وأوضحت “إلفارو دي سيوتا” أن أسرته تواصل جهود البحث عنه، ولم تتلقَّ أي معلومات حول مصيره منذ اختفائه.

يُشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد محاولات عديدة من قِبل قاصرين مغاربة للهجرة سباحة إلى سبتة، حيث تمكن البعض منهم من الوصول مستغلين الظروف المناخية الصعبة، التي صعّبت عمليات المراقبة على السلطات المغربية والحرس المدني الإسباني.

 

20 نوفمبر، 2024 - 5:18 مساءً
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