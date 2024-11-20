تأخر إنجاز مشروع الملعب الكبير بتطوان يسائل وزير الرياضة

سفيان خلوق – هبة بريس

أثار النائب البرلماني منصف الطوب، من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قضية تأخر إنجاز مشروع الملعب الكبير بمدينة تطوان.

وطالب النائب البرلماني منصف الطوب الوزارة الوصية بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تأخر استكمال مشروع الملعب الكبير في تطوان، على الرغم من انطلاقه منذ عام 2015 بميزانية بلغت 700 مليون درهم، وذلك في إطار شراكة بين وزارة الشباب والرياضة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، إلى جانب عدة جهات أخرى.

وسلط عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الضوء على أهمية هذا المشروع في تطوير البنية الرياضية بمدينة تطوان، مشيراً إلى أن تأخر إنجازه يحرم شباب المنطقة من فضاء رياضي يلبي احتياجاتهم، ويتيح لهم التنافس على الصعيدين الوطني والدولي.

كما أشار إلى أن اكتمال المشروع سيسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة لسكان المنطقة.