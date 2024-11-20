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الجمارك التجارية في مليلية
الجمارك التجارية في مليلية

حكومة مليلية تطالب بالضغط على المغرب لفتح الجمارك التجارية

20 نوفمبر، 2024 - 10:49 صباحًا
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هبة بريس – إسبانيا

ما يزال موضوع فتح الجمارك التجارية مع المغرب عبر معبري سبتة ومليلية المحتلتين يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الإسبانية، مع تجدد مطالب السياسيين الإسبان بضرورة استئناف الحركة التجارية مع المغرب، خاصة في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية في المدينتين، ولا سيما مليلية.

وحسب تقارير إعلامية إسبانية، طالبت حكومة مليلية، مطلع هذا الأسبوع، السلطات المركزية في مدريد بالتوجه إلى الاتحاد الأوروبي لمطالبة المغرب بتنفيذ التزاماته المتعلقة بفتح الجمارك التجارية مع المدينتين.

وفي هذا الإطار، دعا ميغيل مارين، نائب رئيس حكومة مليلية ووزير الاقتصاد والتجارة والتنمية السياحية، الحكومة الإسبانية إلى ممارسة الضغط على المغرب لإعادة العمل بما يُعرف بـ”نظام السفر”، الذي توقف منذ ماي 2022، بعد قرار المغرب بمنع دخول البضائع القادمة من المدينتين إلى أراضيه.

يُشار إلى أن هذا الوضع تسبب في حالة من الركود الاقتصادي الكبير في سبتة ومليلية، بعد عقود من الاعتماد على النشاط التجاري مع المملكة المغربية.

20 نوفمبر، 2024 - 10:49 صباحًا
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