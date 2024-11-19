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تصادم طائرتين
تصادم طائرتين

حادث تصادم أرضي بين طائرتين (فيديو)

19 نوفمبر، 2024 - 10:48 مساءً
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في حادثة غير مألوفة، اصطدمت طائرة صغيرة ذات محرك واحد بطائرة غير مأهولة أثناء إقلاعها من مطار في مقاطعة باكس بولاية بنسلفانيا، ما أدى إلى انحرافها عن المدرج وسط حالة من الهلع بين الموظفين.

ووقع الحادث بعد ظهر يوم الاثنين، عندما كانت الطائرة الصغيرة تجري تدريبًا على الإقلاع، وفقًا لما ذكرته شبكة CBS News فيلادلفيا.

وأسفر الاصطدام عن أضرار مادية، ونُقل بعض الأشخاص إلى المستشفى لتقييم الإصابات.

تضارب المعلومات حول الإصابات

    • الشرطة المحلية أوضحت أن جميع الركاب كانوا قد غادروا الطائرة عند وصول فرق الطوارئ.
    • جيمس أومالي، المتحدث باسم مقاطعة باكس، أشار إلى أن الطائرة كانت تقل ثلاثة أشخاص، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفيات.

لم تُحدد حتى الآن الحالة الصحية للضحايا أو تفاصيل الإصابات.

تواجدت سلطات بلدة باكنغهام في موقع الحادث في انتظار وصول محققي إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لتحديد أسباب الحادث والانعطاف المفاجئ للطائرة أثناء الإقلاع.

خلفية الحادث

يُعد هذا النوع من الحوادث نادرًا، خاصة عند وقوعه بين طائرة مأهولة وأخرى غير مأهولة، ما يثير تساؤلات حول إجراءات السلامة في المنطقة، خصوصًا أن التحقيقات لم تكشف بعد السبب الرئيسي للاصطدام.

19 نوفمبر، 2024 - 10:48 مساءً
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